Vieux

Spectacle Exercices de Style

Chemin des Tertres Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Spectacle Exercices de Style 21 mai 19h30 Vieux

Une récitante et trois musiciennes nous embarquent dans un monde surréaliste à travers le texte de Raymond Queneau, drôle et poétique, à découvrir à la Commune de Vieux Normandie !

Par la compagnie Quatr’à strophes .

Chemin des Tertres Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 73 11 98 omac@vallees-orne-odon.fr

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English : Spectacle Exercices de Style

Exercices de Style show 21 May 19.30 Vieux

L’événement Spectacle Exercices de Style Vieux a été mis à jour le 2026-05-14 par Orne Odon Tourisme