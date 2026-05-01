Spectacle Exercices de Style Vieux
Spectacle Exercices de Style Vieux jeudi 21 mai 2026.
Vieux
Spectacle Exercices de Style
Chemin des Tertres Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Spectacle Exercices de Style 21 mai 19h30 Vieux
Une récitante et trois musiciennes nous embarquent dans un monde surréaliste à travers le texte de Raymond Queneau, drôle et poétique, à découvrir à la Commune de Vieux Normandie !
Par la compagnie Quatr’à strophes .
Chemin des Tertres Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 73 11 98 omac@vallees-orne-odon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Exercices de Style
Exercices de Style show 21 May 19.30 Vieux
L’événement Spectacle Exercices de Style Vieux a été mis à jour le 2026-05-14 par Orne Odon Tourisme
À voir aussi à Vieux (Calvados)
- Nuit Européennes des Musées à Vieux-La-Romaine Vieux 23 mai 2026
- Mise en lumière : projections « murmures archéologiques », Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux 23 mai 2026
- Visite guidée virtuelle « Rome au crépuscule », Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux 23 mai 2026
- Nuit des Musées Visite virtuelle Rome au crépuscule Route de Feuguerolles Vieux 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! » Exposition « Rome, du mythe au virtuel » par les élèves du collège Henri Brunet, Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Vieux 23 mai 2026