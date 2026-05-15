Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans Route de Feuguerolles Vieux

Vieux

Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Un conte mythologique pour petites grandes oreilles suivi d’un atelier de réalisation d’empreintes

Une visite du jardin mythologique en compagnie d’un jardinier romain un peu étonnant qui vous donnera quelques informations sur les plantes antiques, leurs histoires et les usages…

Infos pratiques

En famille, à partir de 8 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 2€ par enfant et par adulte participant + entrée du musée pour l’adulte accompagnateur. .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans

A mythological tale for little and big ears, followed by a print-making workshop

L’événement Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans Vieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité