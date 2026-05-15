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Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans Route de Feuguerolles Vieux

Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans Route de Feuguerolles Vieux

Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans Route de Feuguerolles Vieux dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Route de Feuguerolles

Adresse : Musée de Vieux-la-Romaine

Ville : 14930 Vieux

Département : Calvados

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Vieux

Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Un conte mythologique pour petites grandes oreilles suivi d’un atelier de réalisation d’empreintes
Une visite du jardin mythologique en compagnie d’un jardinier romain un peu étonnant qui vous donnera quelques informations sur les plantes antiques, leurs histoires et les usages…

Infos pratiques
En famille, à partir de 8 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 2€ par enfant et par adulte participant + entrée du musée pour l’adulte accompagnateur.   .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20  vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans

A mythological tale for little and big ears, followed by a print-making workshop

L’événement Visite du Jardin avec Sylvius Demetrius Flasculus, dès 8 ans Vieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité

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