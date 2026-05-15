Visite raconte-moi le jardin , dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux
Visite raconte-moi le jardin , dès 5 ans Route de Feuguerolles Vieux dimanche 7 juin 2026.
Vieux
Visite raconte-moi le jardin , dès 5 ans
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Contes mythologiques autour de la naissance des plantes et animaux du jardin, suivis d’une activité manuelle pour petits et grands.
Installés au cœur du nouveau jardin mythologique, écoutez quelques contes tirés de la mythologie romaine du jardin.
infos pratiques:
A 16h30, à partir de 5 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Visite raconte-moi le jardin , dès 5 ans
Mythological tales about the birth of plants and animals in the garden, followed by a hands-on activity for young and old.
L’événement Visite raconte-moi le jardin , dès 5 ans Vieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Calvados Attractivité
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