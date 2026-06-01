Visite couplée « Rome, du mythe au virtuel » et Plan de Rome (Université de Caen) Samedi 13 juin, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » au musée de Vieux-la- Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen pour découvrir le Plan de Rome.

Un voyage commenté dans la Rome au IVe siècle après J.C. grâce à l’outil de réalité virtuelle du Plan de Rome.

Tout public à partir de 10 ans. Trajet à prévoir après la visite de l’exposition pour se rendre à l’université de Caen. Gratuité au musée, au Plan de Rome uniquement par chèque ou par CB : 6€ par adulte et par enfant. Réservation obligatoire sur ce lien

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Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle après J.-C.

Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 après J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle après J.-C. et la première moitié du IIIe siècle après J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » au musée de Vieux-la- Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen…

© CIREVE – Plan de Rome – Unicaen