Visites couplées Expo Rome, du mythe au virtuel et Plan de Rome de l’Université de Caen musée et sites archéologiques Vieux

Vieux

Visites couplées Expo Rome, du mythe au virtuel et Plan de Rome de l’Université de Caen

musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des journées européennes de l’Archéologie, les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel au musée de Vieux-la-Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen pour découvrir le Plan de Rome.

Dans le cadre des journées européennes de l’Archéologie, les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel au musée de Vieux-la-Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen pour découvrir le Plan de Rome. Un voyage commenté dans la Rome au IVe siècle après J.C. grâce à l’outil de réalité virtuelle du Plan de Rome.

Informations pratiques:

Tout public à partir de 10 ans

Trajet à prévoir après la visite de l’exposition pour se rendre à l’université de Caen.

Gratuit pour le musée

6€ par adulte et par enfant au Plan de Rome uniquement par chèque ou par CB .

musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Visites couplées Expo Rome, du mythe au virtuel et Plan de Rome de l’Université de Caen

As part of the European Archaeology Days, visitors are invited to take a guided tour of the Rome, from myth to reality exhibition at the Musée de Vieux-la-Romaine. They can then continue their visit by going to the Université de Caen to discover the Map of Rome.

L’événement Visites couplées Expo Rome, du mythe au virtuel et Plan de Rome de l’Université de Caen Vieux a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité