Vignes & gourmandises, au Clos Basté Clos Basté Moncaup
lundi 24 août 2026 · Clos Basté · Moncaup
Informations pratiques
Moncaup
Vignes & gourmandises, au Clos Basté
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-24
Histoire du Clos Basté par la famille Mur, présentation des cépages Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visite des vignes & du chai au cœur de la viticulture bio. Dégustation commentée de 6 vins plus un millésime à maturité, accompagnée de tapas déjeunatoire. Du lundi au samedi. Durée 2h. Sur réservation 24h avant. .
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr
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English : Vignes & gourmandises, au Clos Basté
L’événement Vignes & gourmandises, au Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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