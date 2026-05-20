Pouançay

Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne)

Pouançay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Profitez de cette randonnée pédestre de 7 km (2h45) ponctuées de 3 pauses gustatives pour découvrir les vins de Saumur Vienne en compagnie de vignerons qui vous partagent leur passion et savoir-faire à travers les paysages du territoire.

Réservation obligatoire .

Pouançay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne)

L’événement Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne) Pouançay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais