Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne) Pouançay
Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne) Pouançay samedi 29 août 2026.
Pouançay
Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne)
Pouançay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Profitez de cette randonnée pédestre de 7 km (2h45) ponctuées de 3 pauses gustatives pour découvrir les vins de Saumur Vienne en compagnie de vignerons qui vous partagent leur passion et savoir-faire à travers les paysages du territoire.
Réservation obligatoire .
Pouançay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne)
L’événement Vignes, Vins, Randos (Saumur-Vienne) Pouançay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais