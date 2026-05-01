Vignoble des Verdots | Atelier accords Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Atelier accords

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir l’Atelier Accord du Vignoble des Verdots, sur le thème du poisson et vins blancs.

L’atelier est proposé en collaboration avec le restaurant La Maison Wessman par Thierry Marx

18€ par personne, sur réservation. .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31

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English : Vignoble des Verdots | Atelier accords

L’événement Vignoble des Verdots | Atelier accords Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides