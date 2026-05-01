Vignoble des Verdots | Atelier accords Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Atelier accords Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde samedi 16 mai 2026.
Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Atelier accords
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir l’Atelier Accord du Vignoble des Verdots, sur le thème du poisson et vins blancs.
L’atelier est proposé en collaboration avec le restaurant La Maison Wessman par Thierry Marx
18€ par personne, sur réservation. .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31
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English : Vignoble des Verdots | Atelier accords
L’événement Vignoble des Verdots | Atelier accords Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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