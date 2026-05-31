Vignoble en fête, Vignoble du coteau de Thorigny, Thorigny-sur-Marne

Vignoble en fête Samedi 4 juillet, 09h30 Vignoble du coteau de Thorigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Action conjointe avec l’association Welcome Artiste, une serie de concerts amateurs ont lieu pendant cette journée du 4 juillet.

Vignoble du coteau de Thorigny Voie christine et jacques truffart 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0762102738 [{« type »: « email », « value »: « vct.fbleuze@gmail.com »}]

Animation musicale concert visite du vignoble