Vignoble en fête, Vignoble du coteau de Thorigny, Thorigny-sur-Marne
Vignoble en fête, Vignoble du coteau de Thorigny, Thorigny-sur-Marne samedi 4 juillet 2026.
Vignoble en fête Samedi 4 juillet, 09h30 Vignoble du coteau de Thorigny Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
Action conjointe avec l’association Welcome Artiste, une serie de concerts amateurs ont lieu pendant cette journée du 4 juillet.
Vignoble du coteau de Thorigny Voie christine et jacques truffart 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0762102738 [{« type »: « email », « value »: « vct.fbleuze@gmail.com »}]
Animation musicale concert visite du vignoble