Informations pratiques

Saint-Benoît-la-Forêt

Vignobles en Scène ! 1,2,3…vins

2 Le Bourg Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-18 15:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Thierry Truffert, sommelier lance l’atelier en présentant les trois étapes de la dégustation du vin à l’appui de visuels. Un mémo, crée par Thierry Truffert, au format marque page, intitulé 1,2,3…vin est offert aux participants. Trois vins accompagnés de bouchées sont dégustés.

A l’occasion de Vignobles en Scène !

1,2,3…vins par Une Autre Cave

Du vendredi 16 au dimanche 18/10 11h 14h00 16h00 (Durée 1h)

Initiation courte à la dégustation par l’éveil des sens

Thierry Truffert, sommelier lance l’atelier en présentant les trois étapes de la dégustation du vin à l’appui de visuels. Un mémo, crée par Thierry Truffert, au format marque page, intitulé 1,2,3…vin est offert aux participants. Trois vins accompagnés de bouchées sont dégustés. Les participants s’expriment et interagissent pour rédiger leurs notes de dégustations. La séance est initiatique, sensorielle et ludique.

atelier non ouvert aux enfants 25 .

2 Le Bourg Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 70 17 29 thierry.truffert@uneautrecave.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thierry Truffert, a sommelier, kicked off the workshop by presenting the three steps of wine tasting, accompanied by visual aids. A cheat sheet created by Thierry Truffert, in bookmark format and titled “1,2,3?vin,” is given to participants. Three wines, accompanied by appetizers, are tasted.

L’événement Vignobles en Scène ! 1,2,3…vins Saint-Benoît-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme