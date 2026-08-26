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Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier Le Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

vendredi 16 octobre 2026 · Le Moulin de Sabathier · Conchez-de-Béarn

Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier Le Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Moulin de Sabathier
Adresse
785 Chemin du Moulin
Ville
64330 Conchez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Conchez-de-Béarn

Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier

Le Moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Programme en cours de réalisation. Soirée guinguette.   .

Le Moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32  lemoulindesabathier@gmail.com

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English : Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier

L’événement Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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