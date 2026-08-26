Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier Le Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn
vendredi 16 octobre 2026 · Le Moulin de Sabathier · Conchez-de-Béarn
Informations pratiques
Conchez-de-Béarn
Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier
Le Moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Programme en cours de réalisation. Soirée guinguette. .
Le Moulin de Sabathier 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
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English : Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier
L’événement Vignobles en scène, au Moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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