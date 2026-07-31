Informations pratiques

Verzenay

Vignobles en scène Champagne, truffes et musique

Le Phare de Verzenay Verzenay Marne

Tarif : 18.6 – 18.6 – 18.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Harmonie parfaite où les saveurs s’accordent aux sons. Alliez les plaisirs du palais et le swing de la musique. Champagne et truffes accompagnés du groupe pop corp’s le vendredi et de jazz le WE.Tout public

Du 16 au 18 octobre 2025, à l’occasion de l’événement national Vignobles en Scène , le Phare de Verzenay vous invite à vivre une expérience sensorielle unique alliant les plaisirs du palais et le swing de la musique.

Dans un cadre exceptionnel au cœur du vignoble champenois, profitez d’une dégustation linéaire de champagnes, sublimée par une sélection raffinée de produits truffés.

Vendredi 16 octobre, de 18h00 à 20h00, avec le groupe Pop Corp’s

Samedi et dimanche, de 11h00 à 13h00, ambiance jazz.

Que vous soyez amateur de bulles, passionné de gastronomie ou simplement curieux, cette animation est faite pour vous. Ne manquez pas ce rendez-vous au cœur de la Champagne, où les saveurs s’accordent aux sons pour une harmonie parfaite. .

Le Phare de Verzenay Verzenay 51360 Marne Grand Est lepharedeverzenay@grandreims.fr

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English : Vignobles en scène Champagne, truffes et musique

Perfect harmony where flavors blend with sounds. Combine culinary delights with the swing of music. Champagne and truffles, accompanied by the pop group Corp’s on Fridays and jazz on the weekend.

L’événement Vignobles en scène Champagne, truffes et musique Verzenay a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne