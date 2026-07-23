Informations pratiques

Bouzy

Vignobles en Scène Défis Champ’

Champagne Alfred Tritant Bouzy Marne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

En équipe, explorez la cave du Champagne Alfred Tritant au gré des jeux, quiz et défis tout en échangeant avec les élaborateurs pour devenir le parfait apprenti vigneron.Tout public

En équipe, explorez la cave du Champagne Alfred Tritant au gré des jeux, quiz et défis tout en échangeant avec les élaborateurs pour devenir le parfait apprenti vigneron.

Vivez une expérience inoubliable entre amis. Découvrez les secrets de la cave Alfred Tritant, penchez-vous sur le savoir-faire du remuage, éveillez votre palais à la dégustation, développez et approfondissez vos connaissances sur le champagne et la Champagne de manière ludique.

Parcourez, en équipe de 4, notre cave en suivant votre plan pour réaliser des jeux, quiz et défis seuls ou avec les élaborateurs.

L’expérience vous tente, mais vous n’êtes pas 4 ? Aucun problème : profitez de ce moment unique pour partager un moment convivial.

Vous percerez les secrets de la méthode champenoise, comprendrez le sens de chacune de ses étapes et deviendrez le parfait apprenti vigneron. À la fin de l’expérience, l’élaboration du champagne n’aura plus aucun secret pour vous !

En bonus, repartez avec votre diplôme et une petite surprise… .

Champagne Alfred Tritant Bouzy 51150 Marne Grand Est accueil@champagne-tritant.fr

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English : Vignobles en Scène Défis Champ’

In teams, explore the Alfred Tritant Champagne cellar through games, quizzes and challenges, while talking to the winemakers to become the perfect apprentice winemaker.

L’événement Vignobles en Scène Défis Champ’ Bouzy a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne