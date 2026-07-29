Informations pratiques

Sainte-Gemme-en-Sancerrois

[Vignobles en scène!] Jeu de piste dans les vignes

4, La Chezatte Sainte-Gemme-en-Sancerrois Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Partez à la découverte du vignoble sancerrois avec un jeu de piste grandeur nature mêlant randonnée, visite de cave, activités dans les vignes et dégustation de vins, Crottins de Chavignol et pain. Une expérience ludique de 3 km proposée dans le cadre de Vignobles en Scène Les Immersives

Découvrez le vignoble Sancerrois autrement, ce jeu de piste grandeur nature vous permettra de découvrir le domaine d’une manière ludique tout en randonnant autour du domaine (3kms).

Durée environ 1h30/2h visite de cave, activité dans les vignes, dégustations de vins , crottins de chavignol et pain.

Collection [Les Immersives] du weekend Vignobles en Scène ! 15 .

4, La Chezatte Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 37 14 chezatte@domaine-chezatte.fr

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English :

Set out to explore the Sancerre vineyards with a real-life treasure hunt that combines hiking, a cellar tour, activities in the vineyards, and tastings of wine, Crottins de Chavignol, and bread. A fun 3-km experience offered as part of “Vignobles en Scène: Les Immersives”

L’événement [Vignobles en scène!] Jeu de piste dans les vignes Sainte-Gemme-en-Sancerrois a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois