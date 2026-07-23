Informations pratiques

Saint-Amand-sur-Fion

Vignobles en scène le Champagne entre les Lignes

Gîte des Deux Dames Saint-Amand-sur-Fion Marne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 21:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Laissez-vous conter l’élégance et le mythe du champagne dans la littérature, de Maupassant à Proust, en passant par Zola, au fil d’un cocktail dinatoire dans le premier gite narratif de champagne.Tout public

Plongez au cœur du premier gîte narratif de Champagne pour une soirée immersive où les mots se savourent autant que les bulles.

À l’occasion de l’événement Vignobles en Scène, franchissez les portes d’une demeure d’exception bâtie en 1830 et laissez-vous transporter par une expérience sensorielle inédite.

Au fil d’un cocktail dînatoire raffiné, notre maison historique devient le théâtre d’une parenthèse hors du temps. Entre chaque coupe, des comédiens donneront vie aux textes des plus grands maîtres de la littérature française et internationale. De Maupassant à Proust, en passant par Zola, découvrez comment la plume des écrivains a sublimé, au fil des siècles, l’élégance et le mythe du champagne. .

Gîte des Deux Dames Saint-Amand-sur-Fion 51300 Marne Grand Est contact@trepo-leriguier.com

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English : Vignobles en scène le Champagne entre les Lignes

Let us take you on a journey through the elegance and legend of champagne in literature—from Maupassant to Proust, with a detour through Zola—all while enjoying a cocktail reception at Champagne’s first narrative guesthouse.

L’événement Vignobles en scène le Champagne entre les Lignes Saint-Amand-sur-Fion a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne