Vignobles en Scène Visite & Dîner éphémère Château la Verrerie Puget

Informations pratiques

Puget

Vignobles en Scène Visite & Dîner éphémère

Château la Verrerie 1810 Route du Luberon Puget Vaucluse

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-18 14:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une visite guidée des vignes, chai de vinification et chai d’élevage suivi d’un déjeuner comprenant entrée plat et dessert avec un accords mets & vins pour chaque plat.

Déjeuner dans la cours d’honneur ou dans la salle des foudres selon la météo.

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Château la Verrerie 1810 Route du Luberon Puget 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 97 97 boutique@chateau-la-verrerie.fr

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English :

A guided tour of the vineyards, the winemaking cellar, and the aging cellar, followed by a lunch featuring an appetizer, main course, and dessert, with wine pairings for each course.

Lunch in the main courtyard or in the barrel room, depending on the weather.

L’événement Vignobles en Scène Visite & Dîner éphémère Puget a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse