Vignobles en Scène Yoga & pique nique dans les vignes Château Saint-Pierre de Mejans Puyvert

Informations pratiques

Puyvert

Vignobles en Scène Yoga & pique nique dans les vignes

Château Saint-Pierre de Mejans 2 VC Jas de Puyvert Puyvert Vaucluse

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 14:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Séance de Yoga tous niveaux dans les salles voûtées du XIIᵉ siècle, suivi d’un pique-nique gourmand et d’un verre de vin du domaine, au cœur du Luberon. Une parenthèse bien-être entre histoire, gastronomie et art de vivre provençal, entre amis, en couple

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Château Saint-Pierre de Mejans 2 VC Jas de Puyvert Puyvert 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 91 64 08

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English :

Yoga session for all levels in the 12th-century vaulted rooms, followed by a gourmet picnic and a glass of wine from the estate, in the heart of the Luberon. A wellness retreat blending history, fine dining, and the Provençal art of living—to enjoy with friends or as a couple

L’événement Vignobles en Scène Yoga & pique nique dans les vignes Puyvert a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse