Vilaine en Fête La Roche-Bernard
Vilaine en Fête La Roche-Bernard dimanche 10 mai 2026.
La Roche-Bernard
Vilaine en Fête
Place Louis Levesque La Roche-Bernard Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-10
Vilaine en Fête célèvre sa 7ème édition en 2026.
Rassemblement de bateaux traditionnels et de caractère sur la Vilaine, de Pénestin à Redon.
Une navigation bucolique et enthousiaste de 120 bateaux faisant escale dans 10 communes différentes.
Animations terrestres festives et gratuites à chaque étape ! .
Place Louis Levesque La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne
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L’événement Vilaine en Fête La Roche-Bernard a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 56