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Vilaine en Fête La Roche-Bernard

Vilaine en Fête La Roche-Bernard dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place Louis Levesque

Ville : 56130 La Roche-Bernard

Département : Morbihan

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

La Roche-Bernard

Vilaine en Fête

Place Louis Levesque La Roche-Bernard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-10

Vilaine en Fête célèvre sa 7ème édition en 2026.
Rassemblement de bateaux traditionnels et de caractère sur la Vilaine, de Pénestin à Redon.
Une navigation bucolique et enthousiaste de 120 bateaux faisant escale dans 10 communes différentes.
Animations terrestres festives et gratuites à chaque étape !   .

Place Louis Levesque La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Vilaine en Fête La Roche-Bernard a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 56