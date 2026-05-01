La Roche-Bernard

Vilaine en Fête

Place Louis Levesque La Roche-Bernard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-10

Vilaine en Fête célèvre sa 7ème édition en 2026.

Rassemblement de bateaux traditionnels et de caractère sur la Vilaine, de Pénestin à Redon.

Une navigation bucolique et enthousiaste de 120 bateaux faisant escale dans 10 communes différentes.

Animations terrestres festives et gratuites à chaque étape ! .

Place Louis Levesque La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne

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L’événement Vilaine en Fête La Roche-Bernard a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 56