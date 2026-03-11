VILLAGE AUTHENTIQUE

4 Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

✨ Une expérience conviviale et culturelle, idéale pour les curieux, les passionnés d’histoire et tous ceux qui souhaitent découvrir une autre facette de Canet-en-Roussillon.

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4 Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

? A friendly, cultural experience, ideal for the curious, history buffs and anyone wishing to discover another facet of Canet-en-Roussillon.

L’événement VILLAGE AUTHENTIQUE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-11 par CANET TOURISME