vendredi 21 août 2026 · Maison de quartier de la Binquenais · Rennes

Informations pratiques

village Bir-Hakeim Maison de quartier de la Binquenais Rennes Vendredi 21 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

accès libre

Ateliers, animations ,spectacle ,repas partagé

**15h-18h** animations pour toutes et tous :sport, circlesongs (chant pour toustes),initiation à l’éthologie, recyclage, jeux en bois,goûter

**18h-20h** auberge espagnole venez avec votre spécialité à partager sur une grande tablée

**20h** pièce de théâtre _ »Tomber les clôtures:récréation équine »_ par la Cie Debout sur le lit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T21:30:00.000+02:00

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Maison de quartier de la Binquenais place bir-hakeim 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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