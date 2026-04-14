Village de l’archéologie au Laboratoire d’Archéologie des Métaux – Féru des sciences, Laboratoire d’Archéologie des Métaux – Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange

Village de l’archéologie au Laboratoire d’Archéologie des Métaux – Féru des sciences 13 et 14 juin Laboratoire d’Archéologie des Métaux – Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Pour la première fois, le Laboratoire d’Archéologie des Métaux, le Féru des sciences et le Château de Montaigu s’associent pour vous faire vivre les Journées Européennes de l’Archéologie à travers un village de l’archéologie sur le thème du Moyen Âge.

A travers des démonstrations, des visites et des ateliers de création, découvrez la programmation de ce weekend exceptionnel qui s’adresse à tous les publics, des familles aux professionnels, du simple curieux au féru d’archéologie.

Au programme : visites flash du Laboratoire d’Archéologie des Métaux habituellement fermé au public, démonstration de taille de pierre, d’ébénisterie et de tissage, rencontre avec des archéologues, visite des collections archéologiques du Château de Montaigu, animation pédagogique autour d’une tombe mérovingienne reconstituée, production de métal en bas fourneau, forge et coulée de métal, découverte d’un campement médiéval… et bien d’autres choses à découvrir !

Laboratoire d’Archéologie des Métaux – Féru des sciences 1 avenue général de gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Pour la première fois, le Laboratoire d’Archéologie des Métaux, le Féru des sciences et le Château de Montaigu s’associent pour vous faire vivre les Journées Européennes de l’Archéologie à travers un…

©Métropole du Grand Nancy