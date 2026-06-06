Palavas-les-Flots

VILLAGE DE NOËL LES FLOTS ENCHANTÉS

Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-12-11

Bienvenue au Marché de Noël de Palavas-les-Flots, une escale enchantée entre sable et sapins !

Quand les embruns rencontrent les guirlandes, Palavas se transforme en un village de Noël féerique au bord de l’eau. Le temps d’un week-end magique, chalets illuminés, artisans passionnés et douceurs hivernales s’installent sur le front de mer pour faire briller les yeux des petits et des grands.

Flânez entre les stands éphémères, trouvez des cadeaux uniques, dégustez des spécialités locales… et profitez-en pour (re)découvrir les commerçants palavasiens qui vous accueillent avec le sourire toute l’année. Boutiques, cafés, restaurants et artisans de proximité prolongent la magie au quotidien, même une fois les guirlandes rangées.

Au programme ateliers créatifs, spectacles, chants de Noël, et bien sûr, la visite du Père Noël en bord de plage !

Venez vivre un Noël pas comme les autres, bercé par les vagues et illuminé par la joie de partager. À Palavas, la magie opère… même les pieds dans le sable !

Toutes les déambulations ont lieu dans le village de Noël et dans la rue Saint-Roch.

Tous les spectacles fixes se jouent sur la scène au milieu du village de Noël.

Entrée libre. Front de mer rive gauche.

Animations offertes par la Ville

Un moment féerique à Palavas le charme du marché de Noël, la fidélité des commerces de proximité. .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Welcome to the Palavas-les-Flots Christmas Market, an enchanted stopover between sand and fir trees!

L’événement VILLAGE DE NOËL LES FLOTS ENCHANTÉS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34