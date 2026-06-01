Langon

Village des fiertés

Parc des Vergers Langon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Village associatif et marché d’artisan.es Queer

15h conversation philo au sujet de la norme

16h30 atelier “Notre pride rurale c’est pour quand ?”

Musiques-paillettes et froufrous stand enfant

Prises de paroles .

Parc des Vergers Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Village des fiertés

L’événement Village des fiertés Langon a été mis à jour le 2026-06-04 par La Gironde du Sud