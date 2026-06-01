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Village des fiertés Langon

Village des fiertés Langon

Village des fiertés Langon dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Parc des Vergers

Ville : 33210 Langon

Département : Gironde

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Langon

Village des fiertés

Parc des Vergers Langon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Village associatif et marché d’artisan.es Queer
15h conversation philo au sujet de la norme
16h30 atelier “Notre pride rurale c’est pour quand ?”
Musiques-paillettes et froufrous stand enfant
Prises de paroles   .

Parc des Vergers Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Village des fiertés

L’événement Village des fiertés Langon a été mis à jour le 2026-06-04 par La Gironde du Sud

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