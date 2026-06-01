Village des fiertés Langon
Village des fiertés Langon dimanche 14 juin 2026.
Langon
Village des fiertés
Parc des Vergers Langon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Village associatif et marché d’artisan.es Queer
15h conversation philo au sujet de la norme
16h30 atelier “Notre pride rurale c’est pour quand ?”
Musiques-paillettes et froufrous stand enfant
Prises de paroles .
Parc des Vergers Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Village des fiertés
L’événement Village des fiertés Langon a été mis à jour le 2026-06-04 par La Gironde du Sud
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