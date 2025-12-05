Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Espace du moulin de l’étang Billom

Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût

Espace du moulin de l'étang Avenue de la République Billom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

28e marché des producteurs des Sites remarquables du goût.

+33 4 73 68 39 85 sitedugoutbillom@orange.fr

English :

28th Outstanding Taste Sites farmers’ market.

German :

28. Markt der Erzeuger der bemerkenswerten Stätten des Geschmacks.

Italiano :

28° Mercato contadino dei Siti del Gusto.

Espanol :

28º Mercado de Granjeros de los Sitios de Sabor Excepcional.

