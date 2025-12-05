Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Espace du moulin de l’étang Billom
Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Espace du moulin de l’étang Billom vendredi 5 décembre 2025.
Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût
Espace du moulin de l’étang Avenue de la République Billom Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-05
28e marché des producteurs des Sites remarquables du goût.
.
Espace du moulin de l’étang Avenue de la République Billom 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 68 39 85 sitedugoutbillom@orange.fr
English :
28th Outstanding Taste Sites farmers’ market.
German :
28. Markt der Erzeuger der bemerkenswerten Stätten des Geschmacks.
Italiano :
28° Mercato contadino dei Siti del Gusto.
Espanol :
28º Mercado de Granjeros de los Sitios de Sabor Excepcional.
L’événement Village des producteurs des Sites Remarquables du Goût Billom a été mis à jour le 2025-03-13 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez