Village des start up Arènes de Lutèce – Flocon Rebel, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Flocon Rebel 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Flocon Rebel propose des porridges sains et faciles à préparer, pensés pour allier équilibre, praticité et plaisir. La marque met en avant des recettes nutritives adaptées au quotidien, pour une alimentation simple et gourmande.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Porridges sains à préparer

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