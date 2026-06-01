Village des start up Arènes de Lutèce – Naturarium, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Naturarium 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Naturarium conçoit des aménagements de nature en ville clés en main afin de favoriser la biodiversité et le végétal dans les espaces urbains. À travers des solutions adaptées aux territoires, l’entreprise participe à la création d’environnements plus durables, agréables et connectés au vivant.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Naturarium, nature en ville

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