Village des start up Arènes de Lutèce – Naturarium, Arènes de Lutèce, Paris
Village des start up Arènes de Lutèce – Naturarium, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Village des start up Arènes de Lutèce – Naturarium 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Naturarium conçoit des aménagements de nature en ville clés en main afin de favoriser la biodiversité et le végétal dans les espaces urbains. À travers des solutions adaptées aux territoires, l’entreprise participe à la création d’environnements plus durables, agréables et connectés au vivant.
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Naturarium, nature en ville
DR
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