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Village des start up Arènes de Lutèce – Oup, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Oup, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Oup, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Arènes de Lutèce

Adresse : 9 rue de Navarre 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Village des start up Arènes de Lutèce – Oup 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

OUP sera présent aux Arènes de Lutèce pour faire découvrir son offre de traiteur spécialisée en alimentation infantile. L’entreprise propose des repas adaptés aux besoins des jeunes enfants, en mettant l’accent sur la qualité des ingrédients, l’équilibre nutritionnel et le goût.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Traiteur spécialisée en alimentation infantile

DR

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