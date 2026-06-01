Aren

Village en fête

Aren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Le comité des fêtes d’Aren vous invite à participer à leur fête de village. En ce premier jour, retrouvez

Dès 19h30 marché de créateurs, avec restauration sur place assurée par des food trucks. A partir de 22h30 DJ Nip’s animera la soirée dansante. .

Aren 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 90 05 62 comitedesfetesaren@gmail.com

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English : Village en fête

L’événement Village en fête Aren a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn