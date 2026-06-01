Village en fête Aren
Village en fête Aren vendredi 19 juin 2026.
Aren
Village en fête
Aren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:59:00
Date(s) :
2026-06-19
Le comité des fêtes d’Aren vous invite à participer à leur fête de village. En ce premier jour, retrouvez
Dès 19h30 marché de créateurs, avec restauration sur place assurée par des food trucks. A partir de 22h30 DJ Nip’s animera la soirée dansante. .
Aren 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 90 05 62 comitedesfetesaren@gmail.com
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English : Village en fête
L’événement Village en fête Aren a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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