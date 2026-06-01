Aren

Village en fête

Aren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes d’Aren vous invite à participer à leur fête de village. Pour ce dernier jour, retrouvez

Dès 10h30 la fête des écoles du RPI, à 18h30 messe et dépôt de gerbe et à 19h30 apéro et repas des villageois (menu salade de gésiers, pommes de terres sautées, araignées de porc, fromage et croustillant au chocolat. Menu enfant charcuterie, nuggets frites, croustillant au chocolat réservations avant le 12 juin), et soirée animée par le groupe Atom. .

Aren 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 90 05 62 comitedesfetesaren@gmail.com

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English : Village en fête

L’événement Village en fête Aren a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn