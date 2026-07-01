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AGENDA · Sommelonne

Village en fête Sommelonne

samedi 25 juillet 2026 · Sommelonne

Village en fête Sommelonne

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
55170 Sommelonne
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Sommelonne

Village en fête

Sommelonne Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

C’est la fête à SOMMELONNE !

– Samedi
Restauration et buvette sur place
Tir à la carabine confiserie manège pour les petits …
21 h bal populaire animé par CALOU
23 h magnifique feu d’artifice

– Dimanche midi
Repas champêtre (uniquement sur réservation)
Tir à la carabine confiserie manège pour les petits …
Tournoi de foot et village de jeux en bois pour tousTout public
0  .

Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58 

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English :

It’s the SOMMELONNE Festival!

– Saturday:
Food and drinks available on site
Rifle shooting candy stand carousel for the kids…
9:00 p.m. dance party hosted by CALOU
11:00 p.m. spectacular fireworks display

– Sunday at noon:
Country-style meal (reservations required)
Air rifle shooting candy stand rides for the little ones…
Soccer tournament and wooden playground for everyone

L’événement Village en fête Sommelonne a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE

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