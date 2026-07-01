Informations pratiques

Sommelonne

Village en fête

Sommelonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

C’est la fête à SOMMELONNE !

– Samedi

Restauration et buvette sur place

Tir à la carabine confiserie manège pour les petits …

21 h bal populaire animé par CALOU

23 h magnifique feu d’artifice

– Dimanche midi

Repas champêtre (uniquement sur réservation)

Tir à la carabine confiserie manège pour les petits …

Tournoi de foot et village de jeux en bois pour tousTout public

0 .

Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58

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English :

It’s the SOMMELONNE Festival!

– Saturday:

Food and drinks available on site

Rifle shooting candy stand carousel for the kids…

9:00 p.m. dance party hosted by CALOU

11:00 p.m. spectacular fireworks display

– Sunday at noon:

Country-style meal (reservations required)

Air rifle shooting candy stand rides for the little ones…

Soccer tournament and wooden playground for everyone

L’événement Village en fête Sommelonne a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE