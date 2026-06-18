Angicourt

Village Estival

Angicourt Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-07

Village Estival

Du Mardi 07 au Jeudi 23 juillet 2026

Le Village Estival revient cette année dans l’Oise, pour une 100ème édition !

Activités gratuites, pour toute la famille.

Dans les villes de

Le Plessis-Brion le 7 juillet,

Saint-Omer-En-Chaussée le 8 juillet,

Ferrières le 9 juillet,

Angicourt le 16 juillet,

Boran-Sur-Oise le 21 juillet,

Noailles le 23 juillet. .

Angicourt 60940 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Village

L’événement Village Estival Angicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte