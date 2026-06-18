Village Estival Angicourt
Village Estival Angicourt mardi 7 juillet 2026.
Angicourt
Village Estival
Angicourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-07
Village Estival
Du Mardi 07 au Jeudi 23 juillet 2026
Le Village Estival revient cette année dans l’Oise, pour une 100ème édition !
Activités gratuites, pour toute la famille.
Dans les villes de
Le Plessis-Brion le 7 juillet,
Saint-Omer-En-Chaussée le 8 juillet,
Ferrières le 9 juillet,
Angicourt le 16 juillet,
Boran-Sur-Oise le 21 juillet,
Noailles le 23 juillet. .
Angicourt 60940 Oise Hauts-de-France
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English :
Summer Village
L’événement Village Estival Angicourt a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte