Village Prévention Parvis des Halles Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Village Prévention

Parvis des Halles 1 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Cet événement a pour objectif de promouvoir la prévention en santé en proposant au public, tout au long de la matinée, des animations et des temps d’échanges ludiques autour de différentes thématiques de santé. .

Parvis des Halles 1 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 91 30 28 contact@hegolapurdi.fr

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English : Village Prévention

L’événement Village Prévention Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque