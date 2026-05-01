Village Prévention Parvis des Halles Saint-Jean-de-Luz
Village Prévention Parvis des Halles Saint-Jean-de-Luz samedi 30 mai 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Village Prévention
Parvis des Halles 1 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Cet événement a pour objectif de promouvoir la prévention en santé en proposant au public, tout au long de la matinée, des animations et des temps d’échanges ludiques autour de différentes thématiques de santé. .
Parvis des Halles 1 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 91 30 28 contact@hegolapurdi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Village Prévention
L’événement Village Prévention Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- ROCIO MOLINA CENTRE CULTUREL PEYUCO DUHART – SALLE TANKA Saint-Jean-De-Luz 23 mai 2026
- Calentamiento Rocío Molina Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz 23 mai 2026
- Micro-Folie Projection Fuenteovejuna d’Antonio Gades Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz 23 mai 2026
- Festival andalou 2026 Saint-Jean-de-Luz 23 mai 2026
- Micro-Folie Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz 23 mai 2026