VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt
VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt lundi 25 mai 2026.
Jussecourt-Minecourt
VILLAGE VIDE MAISONS
diverses maisons dans le village Jussecourt-Minecourt Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Tout public
Village vide-maisons pour la 3 ème année consécutive, englobant cette année environ une quinzaine de maisons. .
diverses maisons dans le village Jussecourt-Minecourt 51340 Marne Grand Est +33 3 26 73 15 01
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English : VILLAGE VIDE MAISONS
L’événement VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT de la Marne