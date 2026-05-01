Jussecourt-Minecourt

VILLAGE VIDE MAISONS

diverses maisons dans le village Jussecourt-Minecourt Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Tout public

Village vide-maisons pour la 3 ème année consécutive, englobant cette année environ une quinzaine de maisons. .

diverses maisons dans le village Jussecourt-Minecourt 51340 Marne Grand Est +33 3 26 73 15 01

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English : VILLAGE VIDE MAISONS

L’événement VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT de la Marne