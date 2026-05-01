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VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt

VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt lundi 25 mai 2026.

Adresse : diverses maisons dans le village

Ville : 51340 Jussecourt-Minecourt

Département : Marne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Jussecourt-Minecourt

VILLAGE VIDE MAISONS

diverses maisons dans le village Jussecourt-Minecourt Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Tout public
Village vide-maisons pour la 3 ème année consécutive, englobant cette année environ une quinzaine de maisons.   .

diverses maisons dans le village Jussecourt-Minecourt 51340 Marne Grand Est +33 3 26 73 15 01 

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English : VILLAGE VIDE MAISONS

L’événement VILLAGE VIDE MAISONS Jussecourt-Minecourt a été mis à jour le 2026-05-13 par ADT de la Marne