Informations pratiques

Beaulieu-sur-Layon

VILLAGES EN SCÈNE SOIRÉE BAL FOLK

En extérieur Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-07 20:00:00

fin : 2027-05-07

Date(s) :

2027-05-07

Expérience musicale enivrante lors d’un bal folk

PLUME

Folk

Plume est un groupe de musique folk qui offre une expérience musicale

enivrante. Associant accordéons, guitare, erhu (violon traditionnel

chinois), didgeridoo, guimbardes et flûtes harmoniques, Plume propose

un voyage au croisement de différentes cultures, en ajoutant une touche

unique et créative à des musiques populaires du monde entier.

LE MANGE BAL

Électro-folk

Accordéon, clarinette et basses puissantes, Le Mange Bal fusionne folk et

beats électroniques pour un bal hors normes entre bal folk et free-party.

Le Mange Bal, c’est un univers où les traditions musicales les plus

vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et d’Auvergne prennent vie dans une

fusion sonore époustouflante. Des mélodies ancestrales qui changent

de dimension, et qui propulsent les spectateurs dans une expérience

sensorielle tourbillonnante, riche en sensations et en émotions.

Autour du spectacle Venez découvrir les danses folks lors d’ateliers

d’initiation pour profiter pleinement de cette soirée de bal.

Tout public

Gratuit, sans réservation

Repli en cas de pluie

Bar et restauration sur place à partir de 19h .

En extérieur Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

An exhilarating musical experience at a folk dance

L’événement VILLAGES EN SCÈNE SOIRÉE BAL FOLK Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages