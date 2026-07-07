VILLAGES EN SCÈNE SOIRÉE BAL FOLK Beaulieu-sur-Layon
vendredi 7 mai 2027 · Beaulieu-sur-Layon
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Layon
VILLAGES EN SCÈNE SOIRÉE BAL FOLK
En extérieur Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-07 20:00:00
fin : 2027-05-07
Date(s) :
2027-05-07
Expérience musicale enivrante lors d’un bal folk
PLUME
Folk
Plume est un groupe de musique folk qui offre une expérience musicale
enivrante. Associant accordéons, guitare, erhu (violon traditionnel
chinois), didgeridoo, guimbardes et flûtes harmoniques, Plume propose
un voyage au croisement de différentes cultures, en ajoutant une touche
unique et créative à des musiques populaires du monde entier.
LE MANGE BAL
Électro-folk
Accordéon, clarinette et basses puissantes, Le Mange Bal fusionne folk et
beats électroniques pour un bal hors normes entre bal folk et free-party.
Le Mange Bal, c’est un univers où les traditions musicales les plus
vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et d’Auvergne prennent vie dans une
fusion sonore époustouflante. Des mélodies ancestrales qui changent
de dimension, et qui propulsent les spectateurs dans une expérience
sensorielle tourbillonnante, riche en sensations et en émotions.
Autour du spectacle Venez découvrir les danses folks lors d’ateliers
d’initiation pour profiter pleinement de cette soirée de bal.
Tout public
Gratuit, sans réservation
Repli en cas de pluie
Bar et restauration sur place à partir de 19h .
En extérieur Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
An exhilarating musical experience at a folk dance
L’événement VILLAGES EN SCÈNE SOIRÉE BAL FOLK Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages