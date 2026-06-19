Ville à Joie à Bissey-la-Côte Bissey-la-Côte

Informations pratiques

Bissey-la-Côte

Ville à Joie à Bissey-la-Côte

Grange de Bissey-la-Côte Bissey-la-Côte Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Bonjour à toutes et à tous ! Nous organisons un événement convivial auquel nous invitons des services du territoire pour vous permettre d’échanger en direct avec eux.

Rendez-vous le samedi 04 juillet, de 17h30 à 21h, à la grange.

Présentation des intervenants présents de 17h30 à 19h30

– BFC Fibre (Orange Concessions) Informations sur le déploiement de la fibre dans votre commune.

– SOLIHA 21 L’association SOLIHA vous accompagne dans votre projet d’amélioration de l’habitat qu’il s’agisse du maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite, de travaux d’économie d’énergie, ou d’un projet locatif.

– les Lentilles de Gilles Méan Vente de lentilles vertes, pois chiches, alfafa, farines, tournesol pour oiseaux, tout en agriculture biologique

– Alexandre Optique avenir Opticien optométriste ayant plus de 25 ans d’expérience se consacre à présent à l’optique à domicile. Bilan visuel complet à domicile.

– La Croix-rouge Côte d’Or La Croix-Rouge française agit pour protéger et relever sans condition, les personnes en situation de vulnérabilité et construire avec elles leur résilience.

– Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) des bénévoles LPO viennent vous rencontrer à travers une tenue de stand (docs de sensibilisation, comment favoriser la biodiversité autour de chez soi,…), un plumier (catalogue de plumes), des indices de présence de la faune sauvage et un petit atelier de découverte de pelotes de réjection à l’aide d’une loupe binoculaire.

Tous ne sont pas forcément sur cette liste, quelques invités pourraient s’ajouter dans les jours à venir !

Pour raviver vos hydrater et vous régaler, une buvette et une restauration vous attendrons sur place.

Et ce n’est pas tout ! Préparez vos méninges car un Quiz musical animera la soirée pour vous divertir et vous faire chanter.

À très bientôt !

Clara, Lucie, Marilou, Adèle et Romane l’équipe de Ville à Joie en Côte d’Or .

Grange de Bissey-la-Côte Bissey-la-Côte 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 23 51 90 romane.chesnin.vaj@gmail.com

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English : Ville à Joie à Bissey-la-Côte

L’événement Ville à Joie à Bissey-la-Côte Bissey-la-Côte a été mis à jour le 2026-06-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)