Ville à Joie à Chanaleilles Chanaleilles
Ville à Joie à Chanaleilles Chanaleilles vendredi 5 juin 2026.
Chanaleilles
Ville à Joie à Chanaleilles
Le Bourg Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05
C’est reparti pour un tour ! L’équipe Ville à Joie revient dans les communes de la Communauté de communes des rives du Haut-Allier pour organiser des fêtes de villages qui associent services et convivialité !
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Le Bourg Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes a.cussac@rivesduhautallier.fr
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English :
Here we go again! The Ville à Joie team returns to the communes of the Communauté de communes des rives du Haut-Allier to organize village festivals that combine service and conviviality!
L’événement Ville à Joie à Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier