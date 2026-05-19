Chanaleilles

Ville à Joie à Chanaleilles

Le Bourg Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

C’est reparti pour un tour ! L’équipe Ville à Joie revient dans les communes de la Communauté de communes des rives du Haut-Allier pour organiser des fêtes de villages qui associent services et convivialité !

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Le Bourg Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes a.cussac@rivesduhautallier.fr

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English :

Here we go again! The Ville à Joie team returns to the communes of the Communauté de communes des rives du Haut-Allier to organize village festivals that combine service and conviviality!

L’événement Ville à Joie à Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier