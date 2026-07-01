Informations pratiques

Loddes

Ville à Joie à Loddes !

Devant la salle polyvalente Loddes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Ville à Joie arrive à Loddes pour un moment convivial à partager en famille, entre amis ou entre voisins

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Devant la salle polyvalente Loddes 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marion.doucerainvaj@gmail.com

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English :

Ville %E0 Joie is coming to %E0 Loddes for a fun time to share with family, friends, or neighbors

L’événement Ville à Joie à Loddes ! Loddes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire