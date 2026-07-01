Ville à Joie à Loddes ! Loddes
vendredi 24 juillet 2026 · Loddes
Informations pratiques
Loddes
Ville à Joie à Loddes !
Devant la salle polyvalente Loddes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Ville à Joie arrive à Loddes pour un moment convivial à partager en famille, entre amis ou entre voisins
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Devant la salle polyvalente Loddes 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marion.doucerainvaj@gmail.com
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English :
Ville %E0 Joie is coming to %E0 Loddes for a fun time to share with family, friends, or neighbors
L’événement Ville à Joie à Loddes ! Loddes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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