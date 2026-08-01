VILLE A JOIE Parigné-sur-Braye
vendredi 14 août 2026 · Parigné-sur-Braye
Informations pratiques
Parigné-sur-Braye
VILLE A JOIE
Parigné-sur-Braye Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Ville à Joie est une initiative qui vise à ramener des services de proximité et du lien social dans les communes de moins de 1 000 habitant.e.s.
Vendredi 14 août, Ville à Joie s’installe à Parigné-sur-Braye le temps d’une soirée.
Retrouvez des services publics et associatifs, des acteurs locaux, des commerces, ainsi que des animations conviviales (quiz musical, jeux, lots à gagner, etc) dans une ambiance festive ouverte à tous. .
Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Ville %E0 Joie%A0 is an initiative aimed at %E0 bringing back%A0local services%A0and social connections%A0to communities with fewer than 1,000 residents.
L’événement VILLE A JOIE Parigné-sur-Braye a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne