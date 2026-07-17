Villes en scène > Chemin des métaphores compagnie Singe Diesel Le Podium Les Pieux

Informations pratiques

Les Pieux

Villes en scène > Chemin des métaphores compagnie Singe Diesel

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 18:30:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Une invitation à prendre le temps de vivre et de s’émerveiller

Une métaphore, c’est aller d’un point à un autre, en prenant un chemin plus long, plus sinueux mais tellement plus beau !

Max, un vieil homme pressé, décide un jour de bouleverser ses habitudes et emprunte un autre chemin pour se rendre en ville. Son détour est alors ponctué de rencontres surprenantes et inattendues à travers lesquelles il réalise l’importance de prendre son temps et de savourer ce qui l’entoure.

Avec pour décor un carrousel hors du temps, le spectacle et les marionnettes de Juan Perez Escala imposent un autre rythme, celui de la contemplation. Le spectateur est plongé dans un récit plein de surprises, happé par l’expressivité et la vie qui émanent des marionnettes.

Marionnettes 45 min Tout public, dès 5 ans .

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 03 10 30 lepodium@lecotentin.fr

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English : Villes en scène > Chemin des métaphores compagnie Singe Diesel

L’événement Villes en scène > Chemin des métaphores compagnie Singe Diesel Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture