Villes en scène > Hop Hop Hop Crew Tournée 2026 Espace du Bocage La Haye-Pesnel
jeudi 11 mars 2027 · Espace du Bocage · La Haye-Pesnel
Informations pratiques
La Haye-Pesnel
Villes en scène > Hop Hop Hop Crew Tournée 2026
Espace du Bocage 4 rue Guillaume Le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-11 20:30:00
fin : 2027-03-11
Date(s) :
2027-03-11
Une tournée explosive, vibrante et éclectique à ne pas manquer !
Après avoir tourné pendant 3 ans avec un spectacle hommage à la grande musicienne tzigane Esma Redžepova, le groupe Hop Hop Hop Crew revient avec un tout nouvel album entièrement composé de créations originales.
Ce spectacle vous invite à plonger dans leur univers unique, où la richesse des sonorités du monde, notamment celles des Balkans, se mêle à une palette d’influences modernes. Reconnu pour sa démarche innovante, Hop Hop Hop Crew réinvente son identité avec des compositions plus incisives, portées par des voix percutantes, un accordéon fiévreux, une clarinette électrisante, des saxophones incandescents et une section basse-batterie surpuissante.
Un concert immersif, flamboyant et fédérateur où la danse s’impose d’elle-même et l’euphorie collective gagne chaque spectateur !
Musique fusion balkanique 1h30 Tout public. .
Espace du Bocage 4 rue Guillaume Le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 9 75 78 75 06 culture@lahayepesnel.fr
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English : Villes en scène > Hop Hop Hop Crew Tournée 2026
L’événement Villes en scène > Hop Hop Hop Crew Tournée 2026 La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture
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