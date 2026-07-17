Villes en scène > Mon père avait 3 vaches compagnie Mouton Major Cinéma Théâtre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villes en scène > Mon père avait 3 vaches compagnie Mouton Major

Cinéma Théâtre 12 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:30:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Une réflexion humaniste et sensible sur l’évolution du monde agricole et ses enjeux

Fils d’agriculteur du Centre Bretagne, Yves-Marie Le Texier a grandi dans une ferme au rythme des récoltes, du prix du lait et des cours de la viande. Devenu comédien, il fouille dans ses souvenirs d’enfance pour questionner l’évolution du monde paysan.

À travers cinq portraits d’agriculteurs, il explore avec humour, poésie et sensibilité les chemins qu’il aurait pu emprunter s’il avait repris la ferme familiale.

Entre récit intime et regard lucide sur la ruralité d’aujourd’hui, un spectacle profondément humain qui interroge notre rapport à la terre, au travail, à l’héritage.

Théâtre 1h15 Tout public, dès 12 ans .

Cinéma Théâtre 12 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr

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English : Villes en scène > Mon père avait 3 vaches compagnie Mouton Major

L’événement Villes en scène > Mon père avait 3 vaches compagnie Mouton Major Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture