Balade contée | Souricette au pays des artisans Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Balade contée | Souricette au pays des artisans

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir notre toute nouvelle balade contée participative !

Le temps d’une heure, laissez-vous guider par Souricette, une petite souris curieuse et malicieuse, partie à la rencontre des artisans qui ont façonné l’histoire de notre ville. De ruelle en ruelle, les enfants découvriront les gestes, les outils et les secrets des métiers d’autrefois, racontés avec malice et poésie.

Une aventure douce et pleine de charme, accessible dès 2 ans, pour éveiller la curiosité des tout-petits et (re)découvrir le patrimoine local en famille.

Départ de l’Office de tourisme.

Réservation à l’Office de tourisme et en ligne sur villedieutourisme.com .

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr

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English : Balade contée | Souricette au pays des artisans

L’événement Balade contée | Souricette au pays des artisans Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles