Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Aqua-bike coaché

Centre aquatique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:15:00

fin : 2026-08-04 19:45:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis de l’été, sauf le 14 juillet, des séances d’aquabike coachées sont proposées au centre aquatique pour stimuler le système cardio-vasculaire et favoriser la combustion des calories. Niveau fitness requis. .

Centre aquatique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 50 17 00 centreaquatique@villedieuintercom.fr

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English : Aqua-bike coaché

L’événement Aqua-bike coaché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles