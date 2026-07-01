Aqua-bike coaché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
mardi 21 juillet 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Aqua-bike coaché
Centre aquatique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:15:00
fin : 2026-08-04 19:45:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Tous les mardis de l’été, sauf le 14 juillet, des séances d’aquabike coachées sont proposées au centre aquatique pour stimuler le système cardio-vasculaire et favoriser la combustion des calories. Niveau fitness requis. .
Centre aquatique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 50 17 00 centreaquatique@villedieuintercom.fr
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English : Aqua-bike coaché
L’événement Aqua-bike coaché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Villedieu-les-Poêles
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