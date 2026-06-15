Mardis de l’été | Miss Drey VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Mardis de l’été | Miss Drey VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 21 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Mardis de l’été | Miss Drey
VILLEDIEU-LES-POELES Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Soirée concert gratuite avec Miss Drey.
Restauration Sandwichs , crêpes et buvette sur place.
Place de la république (Salle des fêtes en cas de pluie).
Organisé par le Comité des fêtes de Villedieu les Poêles. .
VILLEDIEU-LES-POELES Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 cdfvilledieu@gmail.com
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English : Mardis de l’été | Miss Drey
L’événement Mardis de l’été | Miss Drey Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles
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