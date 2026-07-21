Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe Portbail Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe

Portbail Espace culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Quand le cirque redevient travail et le travail un véritable cirque !

Une radio gueule une chanson des Sleaford Mods, un bureau fume, des carnets s’empilent… Il bouge tellement vite qu’il devient flou. Il ne fait qu’accélérer. Accélérer à travers la vie comme une fusée à travers le vide trouvant toutes les solutions de l’ingénieur pour diminuer la friction, dans un cirque de productivité absurde, joyeux et sinistre.

Il est nous, et nous, on est lui.

Jongleur, acrobate et comédien, Idriss Roca questionne dans ce spectacle de cirque, notre rapport à l’hyper productivité, à notre désir d’essayer de jongler avec tout, tout le temps, et à ce mot Travail , qui n’est pas toujours totalement clair…

Cirque, jonglage 1h Tout public, dès 8 ans .

Portbail Espace culturel Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 52 00 rm.marais@communes-ssv.fr

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English : Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe

L’événement Villes en scène > Rising Ape compagnie Mob à Sisyphe Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture