Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus Le Podium Les Pieux

Informations pratiques

Les Pieux

Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Une histoire d’hommes, portée par cinq femmes, qui dansent leur vision de la virilité.

Dans un monde où être un homme, c’est avant tout ne pas être une femme, Viriles bouscule les modèles et les injonctions liées au genre à travers l’histoire de cinq hommes.

Des hommes qui se mesurent les uns aux autres, mais aussi à eux-mêmes, pour correspondre au modèle idéal de la masculinité. Une histoire d’hommes qui aspirent à briser les chaînes des stéréotypes, à trouver un équilibre entre leur force et leur vulnérabilité. Cinq parcours dans lesquels chacun ressent, presque soudainement, le besoin de se reconnecter à ses sensations et ses émotions.

Un spectacle où les frontières entre les genres s’effacent et les âmes se révèlent, une histoire d’hommes, racontée par cinq femmes qui n’ont pas peur d’être viriles à leur tour !

Danse contemporaine 55 min Tout public, dès 10 ans. .

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 03 10 30 lepodium@lecotentin.fr

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English : Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus

L’événement Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture