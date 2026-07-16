Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus Cinéma Théâtre Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 21 novembre 2026 · Cinéma Théâtre · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus
Cinéma Théâtre 12 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Une histoire d’hommes, portée par cinq femmes, qui dansent leur vision de la virilité.
Dans un monde où être un homme, c’est avant tout ne pas être une femme, Viriles bouscule les modèles et les injonctions liées au genre à travers l’histoire de cinq hommes.
Des hommes qui se mesurent les uns aux autres, mais aussi à eux-mêmes, pour correspondre au modèle idéal de la masculinité. Une histoire d’hommes qui aspirent à briser les chaînes des stéréotypes, à trouver un équilibre entre leur force et leur vulnérabilité. Cinq parcours dans lesquels chacun ressent, presque soudainement, le besoin de se reconnecter à ses sensations et ses émotions.
Un spectacle où les frontières entre les genres s’effacent et les âmes se révèlent, une histoire d’hommes, racontée par cinq femmes qui n’ont pas peur d’être viriles à leur tour !
Danse contemporaine 55 min Tout public, dès 10 ans. .
Cinéma Théâtre 12 rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16 accueil@cnvilledieu.fr
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English : Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus
L’événement Villes en scène > Viriles compagnie Kynlaus Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture
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