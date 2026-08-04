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AGENDA · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de folklore salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

jeudi 13 août 2026 · salle des fêtes de villedieu · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de folklore salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
salle des fêtes de villedieu
Adresse
Villedieu les Pôeles
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de folklore

salle des fêtes de villedieu Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 20:45:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Festival de folklore les 13 et 14 Août 2026 Inde puis Galice.
Salle des fêtes à 20h45
10€ / la place
Gratuit moins de 12 ans   .

salle des fêtes de villedieu Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78  andre.hubert@sfr.fr

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English : Festival de folklore

L’événement Festival de folklore Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Villedieu-les-Poêles

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