Festival de folklore salle des fêtes de villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
jeudi 13 août 2026 · salle des fêtes de villedieu · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Festival de folklore
salle des fêtes de villedieu Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 20:45:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Festival de folklore les 13 et 14 Août 2026 Inde puis Galice.
Salle des fêtes à 20h45
10€ / la place
Gratuit moins de 12 ans .
salle des fêtes de villedieu Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 andre.hubert@sfr.fr
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English : Festival de folklore
L’événement Festival de folklore Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Villedieu-les-Poêles
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