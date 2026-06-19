VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques Orangerie du Thabor Rennes lundi 20 juillet 2026.

VILLES : Exposition collective – vernissage et ateliers artistiques Orangerie du Thabor Rennes 20 – 26 juillet Ille-et-Vilaine

Découvrez le travail des trois artistes autour du thème de la ville. Des ateliers artistiques sont proposés pour créer et explorer la ville autrement. Un moment de création et de découverte !

Pendant une semaine, peinture, dessin et sérigraphie dialogueront autour d’un thème commun : **VILLES**

Trois univers se rencontrent :

**>** **Vincent Audrieu**

**>** **Blanca Pulido**

**>** **Macula Nigra**

Orangerie Ouest du Parc du Thabor

du 20 au 26 juillet 2026

12h à 20h30

**Vernissage vendredi 24 juillet à 18h**

**Des ateliers artistiques tout au long de l’exposition.**

**Réservations sur** [**Eventbrite**](https://www.eventbrite.com/e/billets-villes-exposition-collective-a-lorangerie-du-thabor-1989641884436)

Pour suivre l’actualité de l’exposition :

Instagram : @expo_orangerie

Facebook : Exposition collective VILLES à l’Orangerie du Thabor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-20T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T20:30:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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