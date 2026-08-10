Vimartin en Fête ! Saint-Martin-de-Connée Vimartin-sur-Orthe

Informations pratiques

Vimartin-sur-Orthe

Vimartin en Fête !

Saint-Martin-de-Connée 47 Rue des Acacias Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Vimartin en Fête venez vivre avec nous les 5 ans de notre commune nouvelle, avec une ribambelle d’animations, d’activités et de temps chaleureux !

Toutes les animations/activités sont GRATUITES sauf mention. Au programme

Au stade de foot de St Martin

– 9h30 12h30 visite chez les artisan·nes du village four à bois, céramiste, restauration de meubles, tournage sur bois …

– à partir de 14h Expositions les 3 villages Autrefois par l’APEO –

– à partir de 14h30 Rando Géocaching 7km éngimes et petits lots à la clef

–> Activités pour petits et grands structures gonflable, taureau mécanique, maquillage, Initiation foot et tennis de table

– de 16h à 20h marché artisanal et local

– de 17h à 19h Quiz Night avec petits lots à la clef

– 18h Fanfare Street Music Evron

– 22h Retraite au Flambeau pour petits et grands

– Soirée DJ

Buvette crêpes chichis et restauration sur place

RESTAURATION SUR RESERVATION avant le 04/09 sur hello Asso https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-vimartin-sur-orthe/evenements/vimartin-en-fete

Apéritif entrecôte-Frites = 14€

Menu Enfant = 5€

RESTAURATION SANS RESERVATION

tarte flambées et burgers Maisons par nos artisans .

Saint-Martin-de-Connée 47 Rue des Acacias Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 89 63 25 associationvimartin@gmail.com

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English :

Vimartin in Celebration: Come join us in celebrating the 5th anniversary of our new municipality, with a host of events, activities, and warm, friendly moments!

L’événement Vimartin en Fête ! Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons