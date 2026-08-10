Vimartin en Fête ! Saint-Martin-de-Connée Vimartin-sur-Orthe
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-de-Connée · Vimartin-sur-Orthe
Informations pratiques
Vimartin-sur-Orthe
Vimartin en Fête !
Saint-Martin-de-Connée 47 Rue des Acacias Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Vimartin en Fête venez vivre avec nous les 5 ans de notre commune nouvelle, avec une ribambelle d’animations, d’activités et de temps chaleureux !
Toutes les animations/activités sont GRATUITES sauf mention. Au programme
Au stade de foot de St Martin
– 9h30 12h30 visite chez les artisan·nes du village four à bois, céramiste, restauration de meubles, tournage sur bois …
– à partir de 14h Expositions les 3 villages Autrefois par l’APEO –
– à partir de 14h30 Rando Géocaching 7km éngimes et petits lots à la clef
–> Activités pour petits et grands structures gonflable, taureau mécanique, maquillage, Initiation foot et tennis de table
– de 16h à 20h marché artisanal et local
– de 17h à 19h Quiz Night avec petits lots à la clef
– 18h Fanfare Street Music Evron
– 22h Retraite au Flambeau pour petits et grands
– Soirée DJ
Buvette crêpes chichis et restauration sur place
RESTAURATION SUR RESERVATION avant le 04/09 sur hello Asso https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-vimartin-sur-orthe/evenements/vimartin-en-fete
Apéritif entrecôte-Frites = 14€
Menu Enfant = 5€
RESTAURATION SANS RESERVATION
tarte flambées et burgers Maisons par nos artisans .
Saint-Martin-de-Connée 47 Rue des Acacias Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 89 63 25 associationvimartin@gmail.com
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English :
Vimartin in Celebration: Come join us in celebrating the 5th anniversary of our new municipality, with a host of events, activities, and warm, friendly moments!
L’événement Vimartin en Fête ! Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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